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Посол России в Болгарии назвала ответственных за высылку дипломатов из страны

Посол РФ в Софии: США и Британия стоят за высылкой российских дипломатов из Болгарии

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

США и Британия стоят за высылкой российских дипломатов из Болгарии, заявила посол России в Софии Элеонора Митрофанова, передает ТАСС.

«Абсолютно точно американцы. Тут даже нечего говорить. Здесь англичане и американцы полностью командуют этой страной, к сожалению», — назвала посол ответственных за объявление 70 российских дипломатов в республике персонами нон грата.

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Митрофанова обратила внимание, что российское диппредставительство наберет новых сотрудников взамен высланных. «В рамках той квоты это 23 дипломата и 25 технических сотрудников будем набирать», — указала она, отметив, что первое время работать будет сложно.

28 июня Болгария решила выслать 70 российских дипломатов и технический персонал посольства России. Объясняя причину данного поступка, болгарский премьер-министр Кирилл Петков сказал, что дипломатов из России уличили в шпионаже. В свою очередь, в МИД России пообещали, что Москва ответит на этот шаг.

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не знает, почему София решила выслать российских дипломатов из страны. Болгарский лидер не смог назвать причины объявления 70 российских дипломатов в республике персонами нон грата.

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Виктория Кондратьева
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