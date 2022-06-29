Президент Болгарии не смог назвать причины высылки российских дипломатов

Болгарский президент Радев заявил, что не знает причину высылки российских дипломатов

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не знает, почему София решила выслать российских дипломатов из страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Болгарский лидер не смог назвать причины с объявлением 70 российских дипломатов в республике персонами нон грата. «Я не могу обсуждать этот вопрос, поскольку не располагаю необходимой информацией. Я надеюсь, что исполняющий обязанности премьер-министра [Кирилл Петков] принял такое решение, основываясь на достоверной информации, и что он хорошо обдумал как масштабы, так и последствия этого», — сказал политик.

28 июня Болгария решила выслать 70 российских дипломатов и технический персонал посольства России. В качестве причины данного поступка болгарский премьер-министр Кирилл Петков обозначил, что дипломатов из РФ уличили в шпионаже. Источник в МИД России пообещали, что Москва ответит на этот шаг.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Болгарии было принято по заказу внешних сил. «То, что пришло вчера из Болгарии, даже не столько из Болгарии, сколько из политических кулуаров болгарских властных институтов, (...) сделано это не в интересах Болгарии и ее граждан. Это сделано по заказу внешних сил», — убеждена Захарова.

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