Захарова назвала причину высылки российских дипломатов из Болгарии

Захарова: сотрудников российского посольства в Софии выслали по заказу внешних сил

Решение Болгарии о высылке 70 сотрудников российского посольства в Софии было принято по заказу внешних сил. Такую причину назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«То, что пришло вчера из Болгарии, даже не столько из Болгарии, сколько из политических кулуаров болгарских властных институтов, <...> сделано это не в интересах Болгарии и ее граждан. Это сделано по заказу внешних сил», — убеждена Захарова.

28 июня Болгария решила выслать 70 российских дипломатов и технический персонал посольства России. В качестве причины данного поступка болгарский премьер-министр Кирилл Петков обозначил, что дипломатов из РФ уличили в шпионаже. Источник в МИД России пообещали, что Москва ответит на этот шаг.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя ситуацию, счел данный поступок детским и сравнил власти Болгарии с привлекающими внимание родителей детьми. Сенатор пристыдил Софию за подобное решение, напомнив, что Москва всегда знала жителей страны другими, способными на лучшее.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пригрозил Болгарии ответными санкциями. Депутат не исключил, что Москва примет симметричное решение относительно болгарской дипломатической миссии в Российской Федерации, назвав сложившуюся ситуацию серьезным ударом.