«Яндекс» собрался закрыть компанию в Европе

«Яндекс» собрался ликвидировать подразделение Yandex Finance в Ирландии

Подразделение «Яндекса» в Ирландии Yandex Finance, зарегистрированное как компания с ограниченной ответственностью и определенным видом деятельности, подала заявление об исключении из реестра предприятий, свидетельствуют данные Офиса регистрации компаний европейской страны.

Документ датирован 17 июня, а первой на то, что российский гигант собрался закрыть подразделение, обратила внимание местная газета 26 июня. «Коммерсантъ», в свою очередь, уточняет, что в «Яндексе» ситуацию с ликвидацией комментировать не стали, как и назначение компании.

Предприятие было зарегистрировано в начале 2022 года: по словам источников российского издания, «Яндекс» тогда рассчитывал воспользоваться ирландскими налоговыми льготами, как Google, Apple и другие крупные игроки технологического рынка. Пока в стране действует налоговая ставка в 12,5 процента для IT-компаний.

Однако в нынешней ситуации компания не видит перспектив реализовать намерения, утверждает источник. «Отказались от идеи, чтобы никого не провоцировать», — отметил он.

После начала российской военной операции на Украине, на которую зарубежные государства ответили экономическими санкциями, «Яндекс» предупреждал также, что столкнется с риском дефолта по своим облигациям в том случае, если держатели бумаг потребуют досрочного погашения. Такое право они получили из-за приостановки торгов на американской бирже Nasdaq.

В апреле «Яндекс» отмечал, что денег на эти цели не оставалось, однако в июне вопрос удалось решить. Компания договорилась с держателями 84,9 процента конвертируемых облигаций об их выкупе.