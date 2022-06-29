Госдума приняла закон о штрафах за выброс мусора из машин

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о штрафах за выброс мусора из машин

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении закон об административной ответственности за выброс из машин отходов производства и потребления вне специальных полигонов, передает ТАСС.

Согласно документу, устанавливается административная ответственность за выброс мусора из транспортного средства в виде штрафа для граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей, для ИП — от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Если нарушение будет зафиксировано автоматической камерой, то штраф для собственника автомобиля составит 10 тысяч рублей.

В случае, если выброс мусора совершен с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов, а также других самоходных машин, штраф для граждан составит от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 120 тысяч рублей.

В сентябре 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что страна выделит триллион рублей на охрану окружающей среды и решение экологических проблем в период с 2021 по 2023 годы. Деньги пойдут на снижение уровня загрязнения воздуха, развитие инфраструктуры, обращение с твердыми коммунальными отходами, а также ликвидацию свалок.

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