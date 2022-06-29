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«Зенит» получил двух бразильцев вместо одного

«Зенит» отдал в аренду «Коринтиансу» Юри Алберто и получил взамен двух бразильцев

Фото: fc-zenit.ru

Петербургский «Зенит» отдал в аренду «Коринтиансу» бразильского нападающего Юри Алберто. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Взамен российская команда получила двух его соотечественников: 24-летнего вратаря Ивана Куарежму да Силву и 21-летнего атакующего полузащитника Густаво Мантуана. В середине июля футболисты приедут в Санкт-Петербург, где пройдут медосмотр и подпишут личные контракты с «Зенитом».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость да Силвы в 2,5 миллиона евро, а Мантуана — в 1,5 миллиона. Юри Алберто стоит 16 миллионов.

Нападающий перешел в «Зенит» в январе этого года, его контракт с клубом действует до конца июня 2027-го. В минувшем сезоне он провел 15 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.

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Алексей Гусев
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