Чемпион UFC пообещал три миллиона долларов поймавшему его на стероидах

Чемпион UFC Исраэл Адесанья пообещал миллионы долларов тому, кто поймает его на стероидах

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэл Адесанья отреагировал на слухи об использовании им стероидов перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Junkie.

Действующий чемпион организации в среднем весе заявил, что разговоры о стероидах нужны, чтобы затмить его величие. «Они ищут способы лишить меня моего статуса. Я это понимаю, поэтому готов предоставить им такую возможность. Смотрите, я готов дать три миллиона долларов тому, кто поймает меня на стероидах. Обещаю», — заявил он.

В сентябре 2020-го Адесанья защитил титул, одержав победу над Паоло Костой. У новозеландца во время выступления разглядели признаки геномастии, что повлекло за собой слухи об использовании запрещенных препаратов.

На турнире UFC 276 Адесанье предстоит поединок против Джареда Каннонье. На счету новозеландца 22 победы при единственном поражении.