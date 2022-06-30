В Совфеде назвали страх США в ходе спецоперации на Украине

Сенатор Климов заявил, что США боятся потерять влияние на Черном море в ходе спецоперации

Соединенные Штаты боятся, что в ходе специальной военной операции на Украине они могут потерять свое влияние на всем Черном море. Их страх назвал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в Telegram.

«Высылка 70 дипломатов РФ из Софии — не только месть получившего парламентское недоверие проамериканского правительства Болгарии. Она о том, что Вашингтон боится потерять в результате спецоперации РФ свое влияние на всем Черном море», — подчеркнул сенатор.

Так, Вашингтон превращает Польшу в фортификационное сооружение США и Британии. Кроме того, «немцам с австрийцами теперь не позавидуешь — войны с Россией за Америку вроде бы нет, а разруху от нее их экономики уже ощущают», добавил Климов.

Ранее замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что США подталкивают Польшу к прямому вовлечению в события на Украине, фактически создают из нее «новую гиену Европы». По его мнению, американские власти «одобрительно кивают в ответ на несуразные фантазии Варшавы о новой Речи Посполитой».