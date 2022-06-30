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Задержанный с наркотиками россиянин назвался агентом под прикрытием

Пойманный с героином россиянин назвался агентом для внедрения в преступную группу
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Нижнем Тагиле ФСБ выясняет обстоятельства задержания 39-летнего россиянина с 2,5 грамма героина, который назвался агентом под прикрытием. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает издание E1.

По данным издания, силовики поймали мужчину с наркотиками 27 июня. В отношении него возбудили дело о покушении на сбыт. На первом же допросе он выразил удивление произошедшим, заявив, что действовал по указанию начальника антинаркотического отдела управления регионального МВД. Мужчина пояснил, что его должны были внедрить в преступную группировку.

Сотрудники управления собственной безопасности и ФСБ проводят проверку, выясняя, правда ли задержанный находился на задании. Если информация не подтвердится, агента ждет уголовная ответственность.

28 июня сообщалось, что в Ленобласти полицейские нашли плантацию конопли во время расследования дела об убийстве, которое было совершено 11 лет назад.

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Владимир Седов
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