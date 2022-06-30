В ГИБДД анонсировали электронное водительское удостоверение

В ГИБДД заявили о планах запустить до конца года электронное водительское удостоверение

ГИБДД рассчитывает до конца 2022 года запустить в России электронное водительское удостоверение. О таких планах заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, его слова приводит ТАСС.

«В этом году мы, я надеюсь, вместе с Минцифры доработаем до конца, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет использоваться большинством наших участников дорожного движения — водителями транспортных средств», — анонсировал нововведение Черников.

Ранее стало известно, что Госдума подготовила законопроект, который отменяет штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и одновременно ужесточает ответственность за серьезные проступки. Также документ предусматривает отмену штрафа для российских водителей за непройденный техосмотр.

По словам партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, отмена штрафов за мелкие нарушения является бессмысленной, а кодекс ПДД нужно полностью переписать.