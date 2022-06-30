Врач рассказала о вреде яблок для некоторых людей

Гастроэнтеролог Есакова рассказала о вреде яблок для людей с проблемами с ЖКТ

Всем известно, что яблоки — вкусный и полезный фрукт. Но врач-гастроэнтеролог Екатерина Есакова рассказала «Газете.Ru», что есть яблоки можно не каждому.

Эксперт объяснила, что яблоки могут быть вредны для некоторых людей, например тех, у кого есть проблемы в работе ЖКТ.

«Кислые сорта яблок противопоказаны людям, страдающим гастритами, язвенными заболеваниями желудка и 12-перстной кишки. В этих случаях лучше использовать запеченные яблоки или яблочное суфле. Повышенное содержание фруктозы в яблоках может вызывать вздутие живота, что противопоказано людям с расстройствами ЖКТ и синдромом раздраженного кишечника», — объяснила врач.

А сладкие яблоки, по словам Есаковой, противопоказаны людям с сахарным диабетом. Аллергиков врач предупредила об индивидуальной непереносимости.

«Не стоит забывать об индивидуальной непереносимости и аллергических реакциях. Некоторые сорта яблок, в том числе импортные, содержат в себе большое количество пестицидов и покрыты искусственным воском», — предостерегла врач.

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