Трофейный бронежилет и каску батальона «Азов» выставили на аукцион

Тимофей Ви выставил на аукцион трофейный бронежилет и каску батальона «Азов»

Трофейный бронежилет и каска батальона «Азов» выставлены на аукцион. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви.

По его словам, уже несколько человек предлагали ему выкупить снаряжение, которое он принес с территории завода «Азовсталь». «Вещь коллекционная, тем более что в бронежилете даже есть одно попадание. Но мне он достался для безопасности, а не для сытой жизни, так что правильно будет сделать следующее», — сообщил Ви и объявил о проведении аукциона.

Начальник отдела в АНО «Диалог» также рассказал, что на вырученные средства купит себе обычные бронежилет и шлем, а оставшиеся деньги направит на несколько сборов. «Бонус-трек победителю: украинский турникет для остановки кровотечений. Если броник и каску я привел в порядок, то это вещица насквозь пропахла смертью, войной и разрушениями. Для ценителей», — добавил он.

Минобороны России 20 мая заявило о полном освобождении «Азовстали». Всего в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов батальона «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

