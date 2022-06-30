Полная блогерша рассмешила фанатов пародией на откровенный танец модели

Австралийская блогерша Селеста Барбер повторила танец модели Кирилик и рассмешила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила откровенный ролик модели Анастасии Кирилик и рассмешила фанатов. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На оригинальных кадрах модель танцует «шаффл» перед камерой с распущенными волосами в розовом бикини, кроп-топе и мини-юбке, в прозрачных туфлях на высоком каблуке напротив неонового автомобиля Mercedes и нескольких небоскребов.

Пародистка сымитировала танец Анастасии, выполнив танцевальные движения рядом с ретромашиной, в коротких шортах и топе-бандо с пайетками. «Ненавижу привлекать к себе внимание», — подписала Барбер пост, который набрал 733 тысячи лайков.

Публикация австралийки развеселила ее подписчиков, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Ты самая смешная женщина в мире!», «Как же смешно!», «Твое видео даже лучше», «Это самое смешное, что я видела за последнее время», «Ты станцевала намного лучше», «Просто легендарный блогер», — высказывались поклонники.

В августе 2021 года Селеста Барбер повторила фото Кайли Дженнер и рассмешила поклонников. На оригинальных кадрах Дженнер запечатлели в доме, на фото она сидит на ступенях и окружена большим количеством пакетов и сумок французского дома моды Louis Vuitton. Австралийка также снялась на ступенях дома, однако вместо сумок Louis Vuitton вокруг нее множество полиэтиленовых пакетов из супермаркетов.