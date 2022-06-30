Минобороны заявило об уничтожении высокоточным оружием пункта управления ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении пункта управления группировки «Хортица» ВСУ

28 июня высокоточным оружием большой дальности морского базирования был уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Днепропетровск. Об этом в четверг, 30 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве также отчитались о том, что за минувшие сутки Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удары по еще одному пункту управления — 123-й бригады территориальной обороны в Николаеве. По данным Минобороны, здесь находились иностранные наемники.

Также был поражен склад боеприпасов в населенном пункте Шевченко Николаевской области и уничтожены два пункта временной дислокации 113-й бригады территориальной обороны.

Ранее в Минобороны России сообщали, что в действующих на Лисичанском направлении подразделениях ВСУ сложилась критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.