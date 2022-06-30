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Минобороны заявило об уничтожении высокоточным оружием пункта управления ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении пункта управления группировки «Хортица» ВСУ

Фото: РИА Новости

28 июня высокоточным оружием большой дальности морского базирования был уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Днепропетровск. Об этом в четверг, 30 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве также отчитались о том, что за минувшие сутки Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удары по еще одному пункту управления — 123-й бригады территориальной обороны в Николаеве. По данным Минобороны, здесь находились иностранные наемники.

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Также был поражен склад боеприпасов в населенном пункте Шевченко Николаевской области и уничтожены два пункта временной дислокации 113-й бригады территориальной обороны.

Ранее в Минобороны России сообщали, что в действующих на Лисичанском направлении подразделениях ВСУ сложилась критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

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Евгения Куликова
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