Студенты из Удмуртии представили Дмитрию Чернышенко технологические стартапы

Студенты УдГУ разработали особый концентрат, который поможет предотвратить пожары

Студенты Удмуртского государственного университета (УдГУ) представили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко технологические стартапы. Об этом сообщает портал IzhLife.

Так, третьекурсница бакалавриата Анастасия Крюкова и второкурсница магистратуры Александра Бондарева продемонстрировали проект, который поможет предотвратить пожары. Суть заключается в создании особого концентрата из смолы и пасты ОГСЗ, замедляющего огонь.

Другой проект, разработанный студентами Ильей Березневым, Данилой Килеевым и Рустамом Батршиным, позволит улучшить продажи застройщиков.

«Мы задались вопросом, как именно мы можем помочь клиенту увидеть то, что он покупает, задолго до того, как объект будет построен. И мы пришли к мнению, что лучшим способом будет детальная визуализация того, что будет построено, причем не просто визуализация, а 3D-интеграция с возможностью интерактивного взаимодействия», — рассказали студенты.

Встреча со студентами прошла в рамках рабочего визита вице-премьера в Удмуртию. На ней также присутствовали представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров и глава республики Александр Бречалов.

«Поддержка студенческих стартапов — это еще одно из важнейших направлений работы правительства. У вуза есть накопленный опыт в данной области, который необходимо масштабировать», — подчеркнул Чернышенко.

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