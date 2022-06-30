Чешский журналист заявил о способной «раскатать Прибалтику» за 15 дней России

iDNES.cz: Россия способна занять территорию Прибалтики за 15 дней в случае войны с НАТО

Москва способна занять территорию Прибалтики всего за две недели в случае военного столкновения России и НАТО. Такое мнение выразил журналист Милан Водичка (Milan Vodička) в колонке для портала iDNES.cz.

Он отметил, что силы быстрого реагирования Североатлантического альянса в Восточной Европе насчитывают 40 тысяч человек, а в будущем планируется увеличить их до 300 тысяч человек. В соответствии со стратегией военно-политического блока, они добрались бы до горячей точки в течение 15 дней.

Однако, по мнению журналиста, это бессмысленно. «Поэтому такого шага вполне хватало для периода, когда альянс реагировал на сообщения о том, что джихадисты начали откармливать верблюдов, чтобы после схода снега двинуться в бой. Но русские за 15 дней способны полностью раскатать Прибалтику, даже если у них будут лопаться дешевые китайские шины», — убежден он.

Как считает Водичка, НАТО лишь на бумаге обладает мощной армией, однако за последние десятилетия силы альянса серьезно деградировали за прошедшие годы, занимаясь войной с террористами.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о решении альянса увеличить численность своих сил быстрого реагирования более чем до 300 тысяч человек. Кроме того, 29 июня лидеры стран-участниц НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности альянса. Согласно документу, главная цель Москвы — дестабилизировать страны на востоке и юге от стран-участников блока.