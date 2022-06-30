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Джонсон заявил о несерьезном отношении к вступлению Украины в НАТО до операции

Джонсон заявил, что Запад до операции на Украине считал мифом ее будущее вступление в НАТО

Фото: Alberto Ortega / Globallookpress.com

Западные страны до начала военной операции на Украине считали возможное будущее присоединение Киева к НАТО мифом. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Мадриде, пишет The Mirror.

Британский лидер рассказал, что до начала боевых действий на Украине Запад несерьезно относился к вступлению страны в альянс. «Он (президент России Владимир Путинприм. "Ленты.ру") должен подумать о последствиях своих варварских действий, о том, как его вторжение фактически сплотило Запад, НАТО, G7, ЕС — посмотрите, как люди объединились», — сказал политик, указав, что до российской операции никогда не было «даже близко возможным, что Украина присоединится к НАТО в какое-либо время в обозримом будущем».

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Джонсон указал, что своими действиями российская власть лишь добилась нарушения Швецией и Финляндией исторических клятв о нейтралитете. «Потому что они так потрясены и отвращены насилием и агрессией», — заключил премьер.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что попытки Москвы добиться нейтральной и лояльной политики европейских стран по отношению к России провалились, и российские власти добились «натоизации» Европы. «Этого-то он (президент России Владимир Путин — прим. "Ленты.ру") не хотел, но именно это нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность в Европе. Я думаю, что это необходимо», — сказал американский лидер, комментируя желание Швеции и Финляндии отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО.

29 июня лидеры стран-участниц НАТО на саммите в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса. Главным фактором, повлиявшим на решение альянса, стали боевые действия на Украине, которые, как утверждается в документе, пошатнули евроатлантическую безопасность и «причинили невыразимые страдания и разрушения».

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Анжелика Бережная
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