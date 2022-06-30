Решение «Газпрома» не выплачивать дивиденды объяснили

Аналитик Демидов назвал политические риски причиной решения «Газпрома» по дивидендам

Причиной решения «Газпрома» отказаться от выплаты дивидендов могли стать политические риски: в случае санкций против российского газа в Европе компании понадобятся инвестиции для строительства необходимой инфраструктуры в азиатском регионе, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Основные индексы российского фондового рынка на торгах 30 июня резко упали, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи к моменту написания материала теряет более 7 процентов, индекс РТС — 6,25 процента. Падение происходит из-за сильного снижения стоимости акций «Газпрома» — бумаги компании падают в цене примерно на треть после решения собрания акционеров не выплачивать дивиденды.

Причины и последствия

«Для самого ПАО такое падение не является критичным, так как капитализация компании под санкциями мало отражает ее реальную стоимость, — считает Демидов. — Кроме того, в начале спецоперации акции "Газпрома" рухнули с 332,9 до 126,5 за неделю, то есть, падение составило 62 процента. При этом 24 февраля цена акции упала на 50 процентов, с 253 до 126,5, и за четыре месяца восстановилась до 321 рубля за акцию».

Аналитик напомнил, что в 2020 году компания тоже начала падать в феврале: с 267.8 до 159.2 в марте. Тогда восстановление заняло четыре месяца, компания отыграла все потери уже в начале июля того же года. Это, по мнению Демидова, говорит о том, что «Газпром» достаточно силен и может отыграть как политические, так и экономические риски достаточно быстро.

«Проблема здесь скорее в том, что ПАО является одним из локомотивов российских бирж, и его падение тянет за собой всю биржу. РТС сегодня проседала до 1309, то есть, на 9,9 процента, ММВБ до 2184,7 — на 9,2 процента. Остальные голубые фишки также просели, в среднем, синхронно с биржами на 9-10 процентов. Остальные просели меньше чем на 10 процентов, но все компании, в которых есть госкапитал в красной зоне», — перечислил эксперт.

Причиной отказа от выплаты дивидендов он считает значительный политические риски, с которыми компания может столкнуться в перспективе.

«В случае санкций против российского газа в Европе "Газпрому" понадобятся инвестиции для строительства инфраструктуры в Азию: ускорение строительства "Силы Сибири-2", строительство перемычек между существующими транспортными магистралями с целью перенаправления потоков газа на Восток», — объяснил Демидов.

Напомним, в конце мая совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в рекордном для самого «Газпрома» и российского фондового рынка размере — 52,53 рубля на акцию. Общая сумма должна была составить 1 триллион 243,57 миллиарда рублей, выплатить намеревались половину от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» за 2021 год по международным стандартам финансовой отчетности.

