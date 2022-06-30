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Выявлено происхождение современных собак

Nature: собаки подверглись одомашниванию в восточной Евразии

Фото: Pauline Loroy / Unsplash

Специалисты из Института Фрэнсиса Крика выявили происхождение современных собак. Основным выводом исследования, опубликованного в журнале Nature, является то, что собаки подверглись одомашниванию в восточной Евразии.

В предыдущих работах ученые предполагали, что у ныне живущих собак один общий предок — древние волки из Западной Европы. Однако в новой работе удалось доказать, что эти животные приручились двумя путями: те, что жили в Сибири, Северной и Южной Америке, восточной Азии и Европе произошли от одного волка из восточной Евразии; а собаки с Ближнего Востока и из Африки появились в результате скрещивания евразийских волков с другим местным видом.

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К таким выводам специалисты пришли после секвенирования генома 66 древних волков из Европы, Сибири и Северной Америки. Оказалось, что все группы волков имели общие гены в эпоху позднего плейстоцена, что позволило отследить естественный отбор, спровоцировавший появление мутации в гене IFT88 около 40-30 тысяч лет назад. Авторы работы считают, что именно она и помогла виду выжить.

В июне группа австралийских исследователей из Университета Ла-Троб озвучила воздействие человека на когнитивные способности собак. Работа показала, что животные от заводчиков имели более высокий уровень исполнительности, чем собаки из приютов, а обучение является главным фактором во влиянии на эту функцию.

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Елена Апазиди
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