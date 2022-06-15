Изучено влияние человека на когнитивные способности собак

Animal Cognition: проанализировано воздействие человека на когнитивные способности собак

Команда исследователей из Университета Ла-Троб (Австралия) изучила влияние человека на когнитивные способности собак. Выводы опубликованы в журнале Animal Cognition.

В ходе исследования специалисты проанализировали несколько фокус-групп с кинологами и другими людьми, которые работают с собаками. Также было проведено анкетирование 741 владельца этих животных. Ученые спрашивали о поведении питомцев и уровне их исполнительности, который оценивался по шкале исполнительных функций собаки (DEFS). В нее входили такие критерии, как гибкость поведения, внимание к владельцу, физическое торможение, следование инструкциям, память и другие.

Оказалось, что собаки от заводчиков имели более высокий уровень исполнительности, чем собаки из приютов. Также выяснилось, что обучение является главным фактором в воздействии на исполнительную функцию. По мнению ученых, это объясняет то, что собаки существенно изменились в своих когнитивных способностях за последние 30 тысяч лет, что жили с людьми. Домашняя собака контролирует свои поведенческие паттерны через подавление, так же как и маленькие дети: они сдерживают свое желание лаять на гостей или жевать мебель.

Ранее группа японских специалистов озвучила механизм одомашнивания собак. Согласно результатам исследования, за это ответственны две мутации в гене MC2R, который регулирует сигналы стресса.

Синдром отмены: Россия



