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Россиянин предстанет перед судом за убийство вступившегося за жену мужчины

В Хабаровском крае россиянин нанес 54 удара ножом вступившемуся за жену односельчанину

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Хабаровском крае 32-летний россиянин предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве односельчанина. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июле 2021 года в поселке Джонка обвиняемый заглянул в гости к односельчанину. Мужчины решили выпить алкоголь, но супруга хозяина дома попросила гостя удалиться. Тот возмутился и нанес женщине несколько ударов по лицу. Муж бросился на ее защиту, однако обвиняемый оказался сильнее — избил соперника, а затем схватил нож и нанес ему 54 удара.

Расправа над главой семьи произошла на глазах у несовершеннолетнего сына супругов. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство с особой жестокостью») УК РФ.

«Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные и насильственные преступления. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу», — рассказали в СКР.

29 июня сообщалось, что в Ивановской области 51-летний россиянин убил жену и зарезал заступившегося за мать пасынка

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Владимир Седов
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