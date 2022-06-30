Названа новая причина для роста цен на еду

ООН: увеличение цен на зерно и тарифов на фрахтование судов приведут к росту цен на еду

Рост цен на зерно и тарифов на фрахтование судов приведет к новому увеличению продовольственных цен на 3,7 процента в мире в целом и на 4,2 процента в странах с доходами ниже среднего, следует из прогноза экспертов Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Отмечается, что в беднейших странах цены на продовольствие вырастут только на 2,9 процента, потому что такие государства импортируют в основном готовую еду из-за проблем с переработкой зерна. В ЮНКТАД заявили, что стоимость перевозки сыпучих грузов (включая зерновые) за февраль-май этого года взлетела почти на 60 процентов.

Эксперты полагают, что кризис на Украине послужил причиной не только для снижения мировых морских поставок зерна на 3,8 процентов, удобрений и их компонентов на 7 процентов, но повлиял и на рост стоимости грузоперевозок. С конца февраля средние сборы за топливо, взимаемые контейнерными судоходными компаниями, увеличились почти на 50 процентов. Большие затраты на контейнерные перевозки грозят дополнительным ростом мировой инфляции на 1,6 процента и увеличению мировых цен на импортные товары на 11,9 процента.

Индекс мировых цен на еду в мире подскочил на 12,6 процента в марте. Такая тенденция связана с рекордным повышением цен на растительные масла, зерновые, мясо.