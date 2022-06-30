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Российского «Федора» подключили к стенду и начали исследовать

«Роскосмос»: российского робота «Федор» подключили к стенду и начали исследовать

Фото: Роскосмос

С побывавшим на борту Международной космической станции (МКС) антропоморфным роботом Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR), известном как «Федор», начали проводить исследования. Об этом сообщает «Роскосмос».

Согласно госкорпорации, изделие передано Центру подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина, где его подключили к универсальному компьютерному стенду робототехнических систем. Ожидается, что это поможет провести «оценку качества управления роботами с участием космонавтов в процессе экспериментов до и после длительных космических полетов» и «отработку технологий и методик взаимодействия космонавтов и роботов при выполнении групповых операций».

«В дальнейшем планируется проведение новых исследований, результаты которых, как ожидается, будут способствовать качественному выполнению большинства работ на внешней поверхности новой Российской орбитальной станции за счет применения телеуправляемых роботов, повышению эффективности процесса подготовки космонавтов», — уверены в госкорпорации.

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В марте исполнительный директор Научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что российские космонавты назвали робота «Федора» бесполезным в современных условиях МКС.

В сентябре 2019 года успешно вернулась на Землю спускаемая капсула космического корабля «Союз МС-14», внутри которой находился «Федор».

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Иван Потапов
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