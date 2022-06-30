ГИБДД начнет тестировать системы для выявления находящихся в розыске машин

На машинах ГИБДД протестируют системы для выявления находящихся в розыске автомобилей

На патрульных автомобилях ГИБДД протестируют системы, которые помогут выявлять машины, находящиеся в розыске. Об этом в четверг, 30 июня, со ссылкой на главу ведомства, генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова сообщает издание autonews.ru.

По словам Черникова, ГИБДД начет испытание специальных балок, подключенных ко всем системам МВД, с камерами на крышах патрульных автомобилей. «Если машина в угоне, в розыске, срабатывает датчик, — рассказал Михаил Черников. По словам главы ГИБДД, камеры будут также фиксировать опасное вождение, тестовый период продлится около трех месяцев.

Госавтоинспекция также прорабатывает возможность тестирования водителей на состояние наркотического опьянения, что позволить исключить из дорожного движения людей, употребляющих наркотики. Также в ГИБДД рассчитывают, что до конца текущего года будет совместно с Минцифры запущено электронное водительское удостоверение.

Ранее 30 июня сообщалось, что в ГИБДД пообещали разобраться до конца 2022-го с правилами пользования электросамокатами