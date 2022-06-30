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В ГИБДД предложили увеличить максимальную скорость на российских дорогах

В ГИБДД предложили увеличить разрешенную скорость на некоторых дорогах до 150 км/ч

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

В ГИБДД предложили увеличить максимальную скорость на некоторых российских дорогах до 150 километров в час. Об этом в четверг, 30 июня, со ссылкой на главу ведомства, генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова сообщает «Интерфакс».

«Конечно надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские», — отметил Черников.

По его мнению, разрешенную скорость нужно повышать на отдельных участках. Черников напомнил, что инициатива увеличения скорости на автострадах принадлежит МВД. При этом такая мера не повлечет за собой увеличение числа аварий, а только увеличит пропускную способность трасс.

Ранее 30 июня сообщалось, что в ГИБДД пообещали разобраться до конца 2022-го с правилами пользования электросамокатами.

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Елизавета Новикова
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