Назван простой способ спрятать живот в образах с коротким топом

Блогерша Прия Коко посоветовала женщинам с пышными формами носить юбки с V-образным поясом

Блогерша Прия Коко назвала простой способ скрыть живот в образах с короткими топами. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Утверждается, что низ живота является наиболее проблемной зоной многих женщин. Зачастую обладательницы пышных форм отказываются носить одежду, которая открывает данную область, что, по мнению юзерши с никнеймом @priyacoco, неправильно.

Стилистка посоветовала лайфхак, который поможет визуально скорректировать область талии. В соответствующем видео она предстала в укороченной белой майке и черной мини-юбке с V-образным поясом. Форма последнего, по словам Коко, зрительно уменьшает объемы и позволяет спрятать живот.

Упомянутый ролик набрал более 61,9 тысячи просмотров. Пользователи сети принялись благодарить его автора за рекомендацию. «На 100 процентов согласна! Выглядишь потрясающе», «Мне нравится V-образная форма пояса юбок и брюк», «Идеальная посадка», — писали юзеры.

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