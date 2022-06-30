Мужчина пинками прогнал медведя «ради мамы и кота»

Sora News 24: в Японии мужчина пинками прогнал забравшегося в его дом медведя

В Японии мужчина пинками прогнал медведя, который забрался в его дом. Об этом сообщает Sora News 24.

Медведя выдала кошка. 47-летний Хисао Уэно, живущий с матерью и котом в городке Оцути, префектура Ивата, услышал мяуканье своего питомца, заглянул в соседнюю комнату и обнаружил там медведя. Хищника привлекли разложенные на домашнем алтаре фрукты для подношения предкам.

Медведь стоял спиной к двери и обнюхивал переспелые бананы, не подозревая, что сзади к нему подкрадывается человек. Уэно воспользовался случаем и несколько раз ударил его ногой по заду. Перепуганное животное бросилось наутек, выбило окно и убежало в лес.

Никогда не думал, что ко мне домой заберется медведь. Все, что я мог сделать ради мамы и кота, — это пнуть его Хисао Уэно японец, пнувший медведя

Почти все регионы префектуры Ивате населяют гималайские медведи с черной шерстью и белым пятном на груди. Длина самцов этого вида составляет 150-170 сантиметров, а вес — от 120 до 140 килограммов, самки заметно мельче. Длина особи, которую прогнал Уэно, составляла всего 90 сантиметров — вероятно, это был медвежонок.

О росте числа нападений гималайских медведей в префектуре Ивата газета The Guardian писала еще в 2021 году. Власти региона даже выпустили специальную песню, которая играла в магазинах и предупреждала местных жителей об опасности. Она начиналась со слов: «Думаете, медвежата милые? Не будьте такими наивными! Где-то рядом — взрослый медведь, и он внезапно нападет на вас».

В октябре 2019 года сообщалось, что в японском городе Уонума, префектура Ниигато, медведь серьезно ранил четырех человек. На кадрах, снятых видеорегистратором проезжающей машины, хищник оставляет свою жертву на полу гаража и выскакивает на улицу.