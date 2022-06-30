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В Казахстане назвали число осужденных после январских беспорядков

Прокурор Казахстана Килымжанов заявил, что 445 граждан осудили после беспорядков в январе

Фото: Мария Гордеева / Reuters

В Казахстане осудили 445 граждан по уголовным делам о массовых беспорядках в январе. Об этом сообщил заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры страны Елдос Килымжанов, передает ТАСС.

По словам сотрудника прокуратуры, всего в суд направлено 392 уголовных дела, однако реальные сроки лишения свободы получили лишь 46 подсудимых. Такая мера пресечения применяется к правонарушителям, которые совершили тяжкие преступления или имели непогашенную судимость.

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Килымжанов также добавил, что на данный момент под стражей находятся 514 подозреваемых. Среди них участники вооруженных нападений на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств, а также те, кто похищал огнестрельное оружие, устраивал погромы и поджоги зданий.

Ранее в стране назвали угрозой украденное во время январских беспорядков оружие. Власти опасаются, что преступники могут использовать вооружение против мирных граждан.

В январе 2022 года Казахстан охватили протесты из-за повышения цен на газомоторное топливо, которые вскоре переросли в массовые беспорядки. Власти Казахстана объявили протестующих террористами. В середине марта генпрокурор сообщил, что арестованы 766 человек.

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Алевтина Запольская
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