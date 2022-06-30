Муж Ласицкене раскритиковал Минспорта и ВФЛА

Муж легкоатлетки Марии Ласицкене обвинил Минспорта и ВФЛА в отсутствии помощи спортсменам

Муж российской легкоатлетки Марии Ласицкене Владас Ласицкас выступил с критикой в адрес Министерства спорта РФ и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за отсутствие помощи спортсменам. Об этом он написал в своем Telegram-канале «Муж одной спортсменки».

Ласицкас опубликовал фото американской визы, которую супругам удалось оформить. Муж олимпийской чемпионки подчеркнул, что они справились без помощи ВФЛА и Минспорта, обвинив организации в бездействии. «Помните, вы рассказывали, как приложите все усилия, чтобы решить этот вопрос для атлетов? Жаль, что это ограничилось лишь болтовней в СМИ», — написал Ласицкас.

Он выразил мнение, что занимающие руководящие посты чиновники в России не соответствуют уровню атлетов. «Но мы вас все равно победим!» — подытожил он.

9 июня Мария Ласицкене раскритиковала главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. В открытом письме она заявила, что у функционера не хватит смелости и достоинства отменить отстранение отечественных спортсменов от международных стартов.