ЛНР заявила об уходе украинского командования из Лисичанска

Посол ЛНР заявил, что украинское командование активно покидает Лисичанск

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что командование украинской группировки в Лисичанске активно покидает город. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы фиксировали, что с территории города активно уходило все командование. [Его] там уже практически нет, то есть там остаются бойцы теробороны, там остаются какие-то представители нацбатов разномастных», — утверждает Мирошник.

Он назвал ситуацию в Лисичанске оптимистичной и добавил, что котел вокруг города в скором времени должен закрыться.

Ранее Мирошник сообщил, что под контроль сил ЛНР и России перешла территория лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).