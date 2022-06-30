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Названы причины провала испытаний гиперзвуковой ракеты США

«Известия»: в ходе испытаний у гиперзвуковой ракеты США отказала вторая ступень

Фото: Navy Media Content Operations / US Navy / Globallookpress.com

В США провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты — в ходе неудачного пуска у ракеты произошел отказ второй ступени. Причины провала назвал военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм.

Он отметил, что в США испытывали ракету, которую создали в рамках программы CPS/LRHW. По его словам, в рамках этой программы создают унифицированные морские и наземные оперативно-тактические гиперзвуковые ракеты в интересах вооруженных сил США.

«В ходе неудачного пуска у американской ракеты произошел отказ второй ступени. Именно она обеспечивает устойчивый полет изделия на гиперзвуковой скорости. Конечно, неудачный тест не остановит проект. В то же время уже понятно, что оперативно решить возникшую проблему у американских инженеров вряд ли получится», — подчеркнул Рамм.

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Военный обозреватель предположил, что наличие второй ступени говорит о сложности конструкции ракеты. Боеприпас содержит несколько высокотехнологичных элементов, работу которых необходимо увязывать друг с другом. Этот процесс потребует большого количества испытаний, а также пусков.

«Если же анализировать открытую информацию, российские разработчики гиперзвуковых боеприпасов не стремятся к созданию таких чрезмерно сложных ракетных систем. В частности, "Циркон" вполне успешно летает и без второй ступени», — сообщил он.

Ранее представитель Пентагона Тим Горман сообщил, что испытания американской ракеты потерпели неудачу из-за проблем с запуском. Отказ произошел после включения двигателя.

В мае Военно-воздушные силы США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты. Пуск боеприпаса, который разрабатывают в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), осуществили с южного побережья штата Калифорния.

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Даниил Иринин
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