ВВС США испытали гиперзвуковую ракету

ВВС США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешное испытание прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом говорится в распространенном ведомством письменном заявлении, сообщает ТАСС.

Пуск был осуществлен с южного побережья штата Калифорния​​​. Стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress «успешно выпустил» гиперзвуковую ракету AGM-183A, которая была разработана в рамках программы ARRW, отмечается в документе. Скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука.

Это стало большим достижением команды разработчиков для военного сектора и для наших ВВС Хит Коллинз Руководитель программы вооружений ВВС США

В заявлении уточняется, что это стало первым пуском данной крылатой ракеты с воздушного носителя.

Гиперзвуковые ракеты в России

Вице-премьер и куратор ОПК России Юрий Борисов сообщил, что страна работает над созданием гиперзвуковых ракет нового поколения для различных носителей.

Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств Юрий Борисов Вице-премьер и куратор ОПК России

Борисов добавил, что новыми ракетами планируется оснащать модернизированные и перспективные авиационные комплексы. Кроме того, испытания уже проводятся на ракетоносцах Ту-22М3М.

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года заявил о наличии у России гиперзвуковых ракет, летящих со скоростью, которая превышает скорость звука в разы, в том числе «Кинжал» и «Авангард».

В феврале 2022 года Министерство обороны России показало видео пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал». Пуск был проведен с борта истребителя-перехватчика МиГ-31К в рамках плановых стратегических учений.

Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что «Кинжал» предназначен для борьбы с кораблями противника. Он отметил, что ракета комплекса может уничтожить или вывести из строя эсминец, крейсер или авианосец на расстоянии до двух тысяч километров от берега. По его словам, это может помешать реализации стратегии, которая подразумевает удар крылатыми ракетами с расстояния более 550 километров от берега.

Ракета «Сармат»

В Минобороны России сообщили, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» отличается от прошлых ракет расширенным диапазоном боевого оснащения. В ведомстве уточнили, что она может нести планирующие гиперзвуковые блоки.

Благодаря энергомассовым характеристикам ракеты принципиально расширился диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки Министерство обороны России

В министерстве подчеркнули, что ракета может поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Характеристики ракеты позволяют ей преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, «Сармат» является самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

Использование ракет на Украине

В марте официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские Вооруженные силы впервые применили гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» в ходе специальной операции на Украине.

По его словам, с помощью авиационного комплекса был уничтожен расположенный под землей крупный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск.

Директор американского Института новых технологий Марк Дж. Льюис сообщил, что использование гиперзвукового оружия в ходе специальной военной операции России на Украине может стать сигналом для Соединенных Штатов.

По его словам, гиперзвуковые ракеты могут маневрировать и лететь по непредсказуемой траектории. Это позволяет боеприпасу обходить средства противоракетной обороны.

На самом деле, множество исследований показали ценность гиперзвуковых технологий для военных в будущих боевых действиях и, что еще хуже, ужасные последствия столкновения с таким вооруженным противником. В случае использования Россией эти предупреждения приобретают еще большую актуальность Марк Дж. Льюис Директор американского Института новых технологий

Министр обороны США Ллойд Остин оценил применение Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине. По его мнению, это не сильно меняет положение дел в республике. «Я не думаю, что это [гиперзвуковое вооружение] само по себе кардинально изменит ситуацию», — заявил министр.

Также представитель Пентагона высокого ранга заявил, что власти США не поняли смысла применения Вооруженными силами (ВС) России гиперзвукового оружия на Украине. По его словам, с военной точки зрения использование указанного вооружения непрактично.

Честно говоря, это в каком-то смысле головоломка, потому что не совсем ясно, зачем нужна гиперзвуковая ракета, выпущенная не со столь большого расстояния, чтобы поразить здание Пентагон

При этом представитель ведомства отметил, что американская сторона не может опровергнуть или независимо подтвердить факт применения Россией гиперзвукового оружия в ходе спецоперации на Украине.