В России раскрыли особенность ракеты «Сармат»

В Минобороны сообщили, что ракета «Сармат» сможет нести гиперзвуковые боевые блоки

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» отличается от прошлых ракет расширенным диапазоном боевого оснащения — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. Особенность МБР раскрыли в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Благодаря энергомассовым характеристикам ракеты принципиально расширился диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки», — сказали в оборонном ведомстве.

Также в Министерстве обороны сообщили, что ракета может поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Отмечается, что характеристики ракеты позволяют ей преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны (ПРО).

В оборонном ведомстве добавили, что «Сармат» является самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

Ранее в Министерстве обороны заявили об успешном пуске МБР стационарного базирования «Сармат».

В январе в публикации Baijiahao отметили, что дальность полета ракеты «Сармат» пугает Соединенные Штаты.