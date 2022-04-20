Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России раскрыли особенность ракеты «Сармат»

В Минобороны сообщили, что ракета «Сармат» сможет нести гиперзвуковые боевые блоки

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» отличается от прошлых ракет расширенным диапазоном боевого оснащения — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. Особенность МБР раскрыли в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Благодаря энергомассовым характеристикам ракеты принципиально расширился диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки», — сказали в оборонном ведомстве.

Также в Министерстве обороны сообщили, что ракета может поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Отмечается, что характеристики ракеты позволяют ей преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны (ПРО).

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

В оборонном ведомстве добавили, что «Сармат» является самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

Ранее в Министерстве обороны заявили об успешном пуске МБР стационарного базирования «Сармат».

В январе в публикации Baijiahao отметили, что дальность полета ракеты «Сармат» пугает Соединенные Штаты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал условие успешного исхода переговоров России и Украины
Минобороны отчиталось об ударах высокоточными ракетами по позициям ВСУ
В США допустили участие НАТО в эвакуации из Мариуполя с разрешения России
России предрекли длительную стагнацию на рынке жилья
Генсек ООН сообщил о намерении посетить Москву и Киев
ФСБ пресекла хищение денег в филиалах Российской академии народного хозяйства
Названы лучшие прически на лето 2022 года
Бывалый кит со шрамами на плавнике погнался за огромными хищниками
В Москве мошенники обманули монастырь на четверть миллиона рублей
Названа вероятность смертной казни основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.