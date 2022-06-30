Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В РАНХиГС прокомментировали задержание ректора Мау

В РАНХиГС заявили об оказании помощи следствию после задержания ректора Мау

Фото: State Duma Russia / Globallookpress.com

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) сообщили, что оказывают помощь следствию. Такое заявление в пресс-службе вуза сделали после задержания ректора Владимира Мау, передает «Интерфакс».

«Сотрудники вуза оказывают всестороннее содействие и помощь следствию», — сказали в РАНХиГС. При этом в вузе отказались более детально комментировать задержание ректора.

О задержании Владимира Мау стало известно 30 июня. Силовики провели обыски у самого обвиняемого в крупном мошенничестве ректора, а также в кабинетах у ряда сотрудников вуза.

Известно, что ему вменяют хищение денежных средств вуза. Также, по данным Telegram-канала Baza, задержание Мау связано с делом экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Шольц назвал условия снятия санкций с России
Бывший советник главы Якутска задержан за многомиллионное вымогательство
В Vogue перечислили лучшие прически для круглого лица
Лавров назвал адекватный ответ России на давление Запада
Захарова прокомментировала призыв властей США удалить TikTok
Незаинтересованность Запада в мирном решении ситуации на Украине объяснили
Ректора РАНХиГС Мау задержали по делу бывшей замглавы Минпросвещения Раковой
Тайная невеста Пьера Нарцисса заявила о его проблемах со здоровьем перед смертью
Актер из «Возвращения Мухтара» назвал причину переезда из Москвы
Украина введет санкции и торговое эмбарго в отношении Сирии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.