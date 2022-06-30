В РАНХиГС прокомментировали задержание ректора Мау

В РАНХиГС заявили об оказании помощи следствию после задержания ректора Мау

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) сообщили, что оказывают помощь следствию. Такое заявление в пресс-службе вуза сделали после задержания ректора Владимира Мау, передает «Интерфакс».

«Сотрудники вуза оказывают всестороннее содействие и помощь следствию», — сказали в РАНХиГС. При этом в вузе отказались более детально комментировать задержание ректора.

О задержании Владимира Мау стало известно 30 июня. Силовики провели обыски у самого обвиняемого в крупном мошенничестве ректора, а также в кабинетах у ряда сотрудников вуза.

Известно, что ему вменяют хищение денежных средств вуза. Также, по данным Telegram-канала Baza, задержание Мау связано с делом экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева.