Глава Минюста заявил о негативном отношении ФСИН к возвращению смертной казни

Глава Минюста заявил, что ФСИН негативно относится к возвращению смертной казни в России

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) негативно относится к идее возвращения смертной казни в России. Об этом на Петербургском юридическом форуме заявил министр юстиции Константин Чуйченко, его слова цитирует «Интерфакс».

Он отметил, что перед встречей с участниками форума позвонил одному из высокопоставленных сотрудников ФСИН, «настоящему профессионалу», и узнал его мнение на счет. «Я ему задал четкий вопрос: "Ваше отношение к проблеме смертной казни?" И я был удивлен, когда он мне ответил: "Не надо этого делать"», — сказал глава Минюста.

По словам Чуйченко, во ФСИН посчитали, что у людей нельзя отнимать шанс на исправление.

Ранее против возвращения смертной казни выступил глава Конституционного суда Валерий Зорькин.

В феврале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что после приостановки членства России в Совете Европы в стране возможно возвращение смертной казни. Он также напомнил, что смертная казнь активно применяется в США и Китае.

Смертная казнь как высшая мера наказания не выносится и не исполняется в России с 16 апреля 1997 года. Последним казненным преступником считается Сергей Головкин, признанный судом виновным в сорока эпизодах насилия в отношении детей. Его казнили 2 августа 1996 года.