Казахстан направит миротворцев в Африку и Ливан

Президент Казахстана Токаев предложил направить миротворцев в ЦАР, Конго, Мали и Ливан

Казахстан направит военнослужащих республики в качестве миротворцев в Центрально-Африканскую республику, Конго, Мали, а также Ливан. С таким предложением выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.

«Вношу предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил совокупной численностью порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии по стабилизации Центрально-Африканской республике, во вторых, миссии ООН по стабилизации в демократической республике Конго, в третьих — многопрофильной комплексной миссии по стабилизации ситуации в Мали и в четвертых миссии временной силы в Ливане», — говорится в предложении Токаева, которое на заседании парламента зачитал министр обороны Руслан Жаксылыков.

В ООН, по словам министра, готовы поддержать увеличение числа казахстанских миротворцев в миссиях, а также высоко оценили уровень их подготовки.

Жаксылыков добавил, что Казахстан готов выделить как отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей, так и наиболее востребованные в миссии ООН специализированные подразделения, такие, как пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные или подразделения военной полиции.