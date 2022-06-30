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Экономика

В ЦБ прокомментировали возможность выпуска купюр в 10 тысяч рублей

Зампред ЦБ Белов: возможность выпуска купюр в 10 тысяч рублей не рассматривается

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Банк России не рассматривает возможность выпуска банкноты номиналом 10 тысяч рублей. Об этом сообщил зампред ЦБ Сергей Белов, пишет Ura.ru.

«Отвечу на ваш вопрос коротко: нет», — заявил Белов в ответ на вопрос журналистов. Купюры достоинством 10 тысяч рублей выпускались Центробанком в 1992, 1993 и 1996 годах.

Ранее Банк России показал новую банкноту номиналом 100 рублей, которая вводится в обращение с 30 июня. По информации регулятора, в обращение новые банкноты будут поступать постепенно, параллельно будут продолжать использоваться и существующие сторублевые купюры — образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

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Марина Совина
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