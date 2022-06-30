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Москвича осудили на 19 лет за двойное убийство и поджог квартиры

Мосгорсуд дал 19 лет мужчине за убийство и поджог друзей, которые попросили его уйти домой

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Московский городской суд приговорил к 19 годам лишения свободы 38-летнего местного жителя за двойное убийство. Об этом в четверг, 30 июня сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе прокуратуры столицы.

Юрий Черников признан виновным по статьям 105 («Убийство двух лиц») и 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строго режима. Также суд обязал его выплатить 1,5 миллиона рублей.

По данным ведомства, 6 мая 2021 года в доме на улице Староватутинский проезд Черников выпивал с хозяином квартиры и его подругой. Ближе к ночи друзья в грубой форме попросили фигуранта уйти домой, после чего тот разозлился и шесть раз ударил ножом мужчину и не менее пяти раз — женщину. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

Чтобы скрыть преступление, россиянин положил тела убитых на диван, прикрыл легковоспламеняющимися предметами, поджег их и скрылся с места преступления.

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Екатерина Власова
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