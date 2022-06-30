Минобороны заявило об уничтожении свыше 80 наемников под Николаевом

МО РФ заявило об уничтожении свыше 80 иностранных наемников в Николаевской области

За прошедшие сутки Воздушно-космическим силам (ВКС) России удалось уничтожить свыше 80 иностранных наемников в Николаевской области. Об этом заявили журналистам в четверг, 30 июня, в Минобороны.

Также российские военные уничтожили в Харькове до 140 членов бригады территориальной обороны, уточнили в ведомстве. Кроме того, были уничтожены шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более тысячи артиллерийских снарядов, 300 минометных мин противника.

По сведениям Минобороны, из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады за сутки самовольно оставили занимаемые позиции 13 украинских военнослужащих, включая офицеров.

Ранее сообщалось, что союзные войска Вооруженных сил России, ДНР и ЛНР уничтожили под Харьковом более 100 военных ВСУ и наемников. Причиной «дружественного огня» становится слабая обученность мобилизованных граждан Украины и низкий уровень подготовки иностранных наемников, разъяснили в российском ведомстве.