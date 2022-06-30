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Турция назвала условие для рассмотрения заявок Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не рассмотрит заявки Швеции и Финляндии в НАТО до выполнения договоренностей

Фото: Manu Fernandez / AP

Турецкий парламент не будет рассматривать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если они не выполнят договоренности с Анкарой. Такое условие Стокгольму и Хельсинки назвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита лидеров организации (выступление доступно на странице Эрдогана в Twitter).

«Мы будем наблюдать за выполнением данных нам гарантий, заверений. В случае невыполнения мы не отправим в парламент [предложение об одобрении заявок]», — подчеркнул турецкий президент.

Он также заявил, что Финляндия и Швеция не должны «обижаться» на решения турецкого правительства, если не станут выполнять обязательства.

Ранее Эрдоган заявил, что Швеция гарантировала экстрадировать в Турцию 73 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической организацией турецкий властями.

Николай Чигасов
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