Названы профессии с самыми большими проблемами по зарплате

hh: чаще других в России на зарплату жалуются рабочие, медики и госслужащие

Наибольшие проблемы с зарплатой в России испытывают представители рабочих специальностей, медики и госслужащие, большинству из них не хватает денег на покрытие основных расходов. Об этом свидетельствует исследование сервиса hh, на который ссылается РБК.

Среди первой категории такой ответ дали 60 процентов опрошенных, а среди двух вторых категорий — по 51 проценту. В целом о невозможности обеспечить расходы, которые они считают основными, заявили 39 процентов участников опроса, а 38 процентов указали, что с трудом сводят концы с концами.

Меньше всех жалуются на зарплату IT-специалисты, где 43 процента респондентов заявили о возможности полностью удовлетворить основные потребности с помощью дохода по основному месту деятельности. Такой же ответ дал 41 процент работников сферы добычи сырья и 37 процентов представителей высшего менеджмента компаний.

В плане регионов больше всего на невозможность прожить на одну зарплату жалуются жители Томской области (77 процентов), Ленинградской области (52 процента), Ростовской области и Пермского края (по 51 проценту). Довольны зарплатой чаще других москвичи и жители Калининградской области — по 29 процентов.

Основной статьей расходов 47 процентов участников исследования назвали траты на продукты питания. На втором месте идет аренда жилья, на третьем — оплата ЖКХ.

Ранее портал «Работа.ру» выяснил, что в среднем россияне хотели бы получать зарплату в размере 169 тысяч рублей. При этом каждый третий участник опроса считает, что помочь в этом может только удача, а каждый четвертый говорит про необходимость нескольких работ.