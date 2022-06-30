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Увеличение сил реагирования НАТО до 300 тысяч сочли маловероятным

В странах НАТО усомнились в возможности увеличить силы реагирования до 300 тысяч человек

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о планах привести 300 тысяч военнослужащих в состояние повышенной готовности, однако многие представители министерств обороны стран-членов альянса сочли такой сценарий маловероятным. Об этом сообщает The Washington Post.

«Может быть, это магия чисел?» — усомнился в такой возможности один высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Между тем несколько высокопоставленных европейских политиков в области безопасности заявили, что были застигнуты врасплох заявлением Столтенберга. Их не уведомили о планах увеличения сил быстрого реагирования НАТО с их нынешней численности в 40 тысяч человек сразу до 300 тысяч.

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Еще один представитель министерства обороны из другой страны альянса заявил, что с лидерами его страны заранее не консультировались по поводу таких цифр. Чиновник поинтересовался, кто именно из военнослужащих будет зачислен в состав сил НАТО, и включало ли в себя озвученное число также персонал добровольческой национальной гвардии.

Представитель НАТО, выступая на условиях анонимности, сказал, что конкретные цифры по странам все еще нуждаются в уточнении. Даже общая сумма в 300 тысяч военных на данный момент является «теоретической». «Концепция еще не полностью проработана. Нам придется сделать больше для создания модели, прежде чем мы сможем определить, какими могут быть национальные обязательства», — объяснил он.

29 июня Столтенберг заявил, что увеличение числа сил реагирования НАТО с 40 до 300 тысяч произойдет к 2023 году. По его словам, процесс будет включать размещение на границе с Россией тяжелой техники и вооружений и распределение сил НАТО для защиты конкретных участков восточного фланга.

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Алина Гончарова
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