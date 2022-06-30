Россиянам стал доступен новый вид онлайн-общения

«Одноклассники» запустили новый формат видеоподарков со звездами

Пользователям российской соцсети «Одноклассники» стал доступен новый вид визуального онлайн-общения — сервис запустил формат видеоподарков со звездами шоубизнеса. Об этом сообщается в пресс-релизе платформы, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Юзеры смогут бесплатно обмениваться видео со звуком от известных российских музыкантов, актеров театра и кино с поздравлениями и пожеланиями, а также с фрагментами из культовых турецких сериалов «Великолепный век» и «Черная любовь». Отправлять их можно на любой платформе: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях на iOS и Android.

Предполагается, что такое нововведение поможет россиянам разнообразить коммуникацию друг с другом, еще ярче выражать свои эмоции и делиться ими с близкими, а знаменитостям — встроиться в общение подписчиков и расширить круг фанатов.

Подарки в новом формате представят более 20 известных деятелей шоубизнеса, в том числе Сергей Лазарев, ANNA ASTI, Владимир Пресняков, Юлианна Караулова, Саша Попова, Ваня Дмитриенко, Бьянка, группа 5sta Family, Юлия Савичева, Нейромонах Феофан, Роза Сябитова, Анна Банщикова, Екатерина Вуличенко, Елена Бирюкова, Никита Киоссе, Luxor, Юлия Ковальчук, Анита Цой, Глеб Фейгин, Elvira T и другие.

«Одноклассники» — одна из главных платформ для поздравлений и пожеланий: за 2021 год в соцсети отправили свыше 37 миллиардов подарков. Соцсеть последовательно расширяет возможности для коммуникации.

