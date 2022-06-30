Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Италия поставит Украине современную артиллерийскую технику

Италия намерена поставить Украине современную артиллерийскую технику

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Италия намерена поставить Украине современную артиллерийскую технику, «похожую» на гаубицы, которые отправляют в страну Германия и Нидерланды. Об этом Politico заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в кулуарах саммита лидеров НАТО в Мадриде.

«Невероятно важно, чтобы Украина получала достаточное количество тяжелых систем вооружения», — добавил Рютте, призвав других партнеров НАТО увеличить поставки оружия.

Представитель министерства обороны Италии отказался комментировать возможную поставку гаубиц, заявив, что «в Италии список материалов [для Украины] засекречен».

Ранее сообщалось, что лидер правящей в Италии партии «Лига» Маттео Сальвини выступил против новых поставок оружия Киеву. По его словам, продолжение конфликта на Украине станет катастрофой для пострадавших в ходе боевых действий беженцев и итальянских рабочих.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Россиянам показали новую 100-рублевую банкноту
Российский фондовый рынок упал после решения акционеров «Газпрома»
Умерла художница большеглазых персонажей Маргарет Кин
Бетербиев рассказал о подаренных ему автомобилях
Финансист усомнился в возможности ослабления рубля
После смерти Шатунова в сети появилась его новая песня
В Совфеде оценили вероятность прямого конфликта России и НАТО
Названо количество людей на территории «Азота»
Одежда в стиле куклы Барби стала трендом у знаменитостей
Италия поставит Украине современную артиллерийскую технику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.