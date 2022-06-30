Италия поставит Украине современную артиллерийскую технику

Италия намерена поставить Украине современную артиллерийскую технику

Италия намерена поставить Украине современную артиллерийскую технику, «похожую» на гаубицы, которые отправляют в страну Германия и Нидерланды. Об этом Politico заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в кулуарах саммита лидеров НАТО в Мадриде.

«Невероятно важно, чтобы Украина получала достаточное количество тяжелых систем вооружения», — добавил Рютте, призвав других партнеров НАТО увеличить поставки оружия.

Представитель министерства обороны Италии отказался комментировать возможную поставку гаубиц, заявив, что «в Италии список материалов [для Украины] засекречен».

Ранее сообщалось, что лидер правящей в Италии партии «Лига» Маттео Сальвини выступил против новых поставок оружия Киеву. По его словам, продолжение конфликта на Украине станет катастрофой для пострадавших в ходе боевых действий беженцев и итальянских рабочих.