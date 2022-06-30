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В ЛНР заявили о полученном украинской армией приказе отступать из Лисичанска

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что ВСУ получили приказ отступать из Лисичанска

Фото: Globallookpress.com

Украинская армия получила запоздалый приказ отступать из Лисичанска. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«По данным нашей разведки, той группировке войск, которая находится в Лисичанске, отдан запоздалый приказ на отступление», — сказал Марочко.

Ранее сообщалось, что территория лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) перешла под контроль Вооруженных сил России и ЛНР. Также отмечается, что трасса Лисичанск — Артемовск полностью перекрыта, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут покинуть образовавшийся котел.

29 июня в ЛНР рассказали о массовом отступлении украинских военных. По словам помощника главы министерства внутренних дел республики Виталия Киселева, из города в сторону Северска вышли 500 украинских бойцов и 74 наемника.

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Алевтина Запольская
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