Озеро Русско-Марийские Ковали очистили от мусора

Волонтеры очистили побережье озера Русско-Марийские Ковали от мусора

На озере Русско-Марийские Ковали в Республике Татарстан прошла очередная экоакция, в ходе которой волонтеры убрали мусор с побережья. Об этом сообщает «Татар-информ».

«Красота нашей природы располагает к тому, что на берегу есть такие места, где любят отдыхать дети, взрослое население. Сегодня жители внесли большой вклад в улучшение экологического состояния памятника природы», — заявил глава природного заказника «Чулпан» Дамир Фатихов.

Сотрудники заказника совместно с жителями села Мемдель Высокогорского района убрали прилегающую территорию памятника природы. Отмечается, что субботники-экскурсии на особо охраняемых природных территориях Татарстана регулярно проводятся сотрудниками госкомитета республики с целью повышения уровня экологической грамотности населения.

Ранее сообщалось, что российские школьники создали «умную» теплицу и новые маршруты для оленей. Технологические проекты для решения экологических проблем были представлены в рамках первой проектной школы «Практики будущего» Кружкового движения Национальной технологической инициативы на Камчатке.