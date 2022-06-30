Лавров заявил о желании США привести другие страны к повиновению
США рассчитывают, что другие страны будут повиноваться их воле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает РИА Новости.
«Современная Европа в лице Европейского Союза утрачивает свою самостоятельность или те признаки самостоятельности, которые она имела, и полностью подчиняется тем позициям, которые навязывают Соединенные Штаты», — добавил российский министр.
Ранее Лавров заявил, что адекватным ответом России на деструктивную линию и давление Запада станет дальнейшее сближение с союзниками. «Убежден, адекватным ответом на деструктивную линию Запада может и должно стать дальнейшее расширение сотрудничества с нашими ближайшими союзниками», — заявил дипломат.