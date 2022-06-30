Лавров заявил о желании США привести другие страны к повиновению

Глава МИД РФ Лавров заявил, что США рассчитывают на повиновение других государств их воле

США рассчитывают, что другие страны будут повиноваться их воле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает РИА Новости.

«Современная Европа в лице Европейского Союза утрачивает свою самостоятельность или те признаки самостоятельности, которые она имела, и полностью подчиняется тем позициям, которые навязывают Соединенные Штаты», — добавил российский министр.

Ранее Лавров заявил, что адекватным ответом России на деструктивную линию и давление Запада станет дальнейшее сближение с союзниками. «Убежден, адекватным ответом на деструктивную линию Запада может и должно стать дальнейшее расширение сотрудничества с нашими ближайшими союзниками», — заявил дипломат.