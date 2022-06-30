Ребенок прыгнул в бассейн на Камчатке и получил ожоги 50 процентов тела

На Камчатке 12-летний ребенок получил ожоги при купании в термальном бассейне в гостинице

В Камчатском крае ребенок получил ожоги второй и третьей степеней после купания в бассейне. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в среду, 29 июня, в одной из гостиниц села Эссо Быстринского района. Родители мальчика беседовали с администратором отеля, когда 12-летний ребенок прыгнул в термальный бассейн, температура воды в котором превышала допустимую для купания.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю уточнили, что пострадавшего госпитализировали с термическими ожогами 50 процентов тела. По факту произошедшего краевая прокуратура начала процессуальную проверку соблюдения требований закона о представлении услуг надлежащего качества и их безопасности.

Ранее в июне стало известно, что в Геленджике госпитализировали российского туриста с травмой головы после падения с парашюта. Отдыхающий во время занятия парсейлингом сорвался в море из-за того, что буксировочный трос, которым парашют крепился к катеру, оборвался.

