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На судостроительном заводе в Перми пройдет музыкальный фестиваль

На судостроительном заводе в Перми пройдет музыкальный фестиваль «Причал»

Фото: Shutterstock

На территории Пермской судоверфи 30 и 31 июля пройдет музыкальный фестиваль «Причал». Об этом сообщают организаторы мероприятия, передает издание «ВКурсе.ру».

В течение двух фестивальных дней на «Пермской судоверфи» будет представлено максимальное разнообразие музыкальных стилей и направлений, в мероприятии примут участие молодые музыканты Перми.

На территории также будут работать уличные художники, которые превратят объекты инфраструктуры завода и корабли в арт-объекты. Кроме того, профессиональные артисты проведут несколько мастер-классов для начинающих музыкантов.

Любой музыкальный коллектив, желающий выступить на фестивале, может принять участие в конкурсном отборе — необходимо заполнить анкету и отправить видео своего выступления организаторам.

Ранее сообщалось, что в Хакасии прошел первый фестиваль классической музыки «Классика в горах». Перед гостями выступил симфонический оркестр Хакасской филармонии под управлением Вячеслава Инкижекова и вокалистов из Москвы. Мероприятие открылось фрагментом из оперы «Князь Игорь» — скрипачка Ольга Кох исполнила сольную партию, стоя на высокой скале.

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Сергей Истомин
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