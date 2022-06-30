На судостроительном заводе в Перми пройдет музыкальный фестиваль «Причал»

На территории Пермской судоверфи 30 и 31 июля пройдет музыкальный фестиваль «Причал». Об этом сообщают организаторы мероприятия, передает издание «ВКурсе.ру».

В течение двух фестивальных дней на «Пермской судоверфи» будет представлено максимальное разнообразие музыкальных стилей и направлений, в мероприятии примут участие молодые музыканты Перми.

На территории также будут работать уличные художники, которые превратят объекты инфраструктуры завода и корабли в арт-объекты. Кроме того, профессиональные артисты проведут несколько мастер-классов для начинающих музыкантов.

Любой музыкальный коллектив, желающий выступить на фестивале, может принять участие в конкурсном отборе — необходимо заполнить анкету и отправить видео своего выступления организаторам.

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