Кремль заявил об отсутствии призывов к миру от НАТО и G7

Песков заявил, что Россия не слышала призывов к миру на Украине на встречах НАТО и G7

Россия ни разу не слышала призывов к миру на Украине во время встреч НАТО и стран «Большой семерки» (G7). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Мы ни разу не слышали ни по итогам саммита "семерки", ни по итогам саммита НАТО ни о каких призывах к миру, мы не слышали обещаний каким-то образом воздействовать на украинский режим, чтобы подвигнуть их к миру, не слышали вообще никаких призывов в этом плане», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что наоборот, страны, входящие в эти объединения, проявляют достаточно милитаристские намерения, провоцирующие дальнейшую напряженность на континенте.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что вопрос участия президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20) на данный момент анализируется.

Саммит G7 под председательством Германии прошел с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии с участием лидеров Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии.

36-й саммит Североатлантического альянса начался в Мадриде 29 июня и продлится по 30 июня. Мероприятие приурочено к 40-летию вступления Испании в НАТО.